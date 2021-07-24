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Galatasaray, Cicaldau için 6.5 milyon Euro bonservis ödeyecek

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Galatasaray, Alexandru Cicaldau’nun transferi için Universitatea Craiova’ya 6 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek. Cicaldau’nun 25 milyon Euro tek tarafı serbest kalma bedelinin olduğu açıklandı.

Galatasaray, Cicaldau için 6.5 milyon Euro bonservis ödeyecek
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Galatasaray, Alexandru Cicaldau’nun transferi için Universitatea Craiova’ya 6 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek. Cicaldau’nun 25 milyon Euro tek tarafı serbest kalma bedelinin olduğu açıklandı.

Galatasaray’ın Alexandru Cicaldau’nun transferi konusunda Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbolcu Alexandru Cicaldau’nun transferi konusunda Kulübü U Craivo 1948 Club Sportiv S.A. ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcunun eski kulübüne üç yıl içinde 6.500.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca yapılan anlaşma gereği futbolcunun tek taraflı serbest kalma bedeli 25.000.000 Euro olarak belirlenmiştir. Futbolcuyla 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 5 yıllığına anlaşma sağlanmıştır."
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