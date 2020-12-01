Galatasaray: "Covid-19 testleri pozitif çıkan beş oyuncumuzdan dördünün testleri ikişer kez negatif sonuçlanmıştır"

Galatasaray Kulübü, korona virüs testleri pozitif çıkan beş oyuncudan dördünün yeni testlerinin ikişer kez negatif çıktığını açıkladı. Hatayspor maçı öncesi yapılacak rutin testlerin de negatif çıkması halinde bu oyuncuların maç kadrosunda bulunmalarının önünde bir engel kalmayacağını vurgulandı.Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıkalamada, "Lige verilen arada yapılan Covid-19 testleri pozitif çıkan beş oyuncumuzdan dördünün, gerekli izolasyon ve tedavi sürecinin ardından gerçekleştirilen testler ikişer kez negatif sonuçlanmıştır. Bu oyuncularımız, Türkiye Futbol Federasyonu’nun ilgili protokolü çerçevesinde bireysel idmanlara başlamış, oyuncularımızın cumartesi günü oynanacak lig müsabakasından iki gün önce yapılacak rutin testlerinin negatif çıkması halinde maç kadrosunda bulunmalarının önünde bir engel kalmamıştır. Oyuncularımızdan biri ise gerekli izolasyon ve tedavi süresi sonrası gerçekleştirilen testlerinde negatif netice elde etmesine rağmen, arada 25 Kasım Çarşamba günü yapılan bir testinde pozitif sonuca rastlanıldığı için, Türkiye Futbol Federasyonu’nun ilgili protokolü gereği 5 Aralık Cumartesi gününe dek takım antrenmanlarında, 9 Aralık Çarşamba gününe dek ise müsabakalarda yer alamayacaktır" ifadelerine yer verildi.