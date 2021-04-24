Galatasaray'dan kritik 3 puan

Stat: Antalya
Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman Özay
FT Antalyasppor: Boffin, Bahadır Öztürk (Ali Eren İyican dk. 45), Kudriashov, Naldo, Mert Yılmaz (Nuri Şahin dk. 80 ?), Bünyamin Balcı, Amilton, Ufuk Akyol, Fredy, Serdar Gürler (Orgill dk. 21), Podolski
Yedekler:Doğukan Özkan, Ferhat Kaplan, Ersan Adem Gülüm, Drole, Omar İmeri
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Galatarasay: Muslera, Şener Özbayraklı, Donk, Marcao, Ömer Bayram, Etebo (Taylan Antalyalı dk. 90 ?), Emre Akbaba (Mostafa Mohamed dk. 64), Gedson Fernandes, Emre Kılınç (Arda Turan dk. 64), Kerem Aktürkoğlu (Oğulcan Çağlayan dk. 90 ?), Halil Dervişoğlu (Babel dk. 78)
Teknik direktör: Fatih Terim
Gol: Mostafa Mohamed (dk. 77) (Galatasaray)
Kırmızı kartlar: Podolski (dk. 58), Kudriashov (Maç sonunda)
Sarı kartlar: Podolski, Mert Yılmaz, Nuri Şahin, Naldo (FT Antalyaspor), Arda Turan (Galatasaray)