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Galatasaray, deplasmandaki 6. yenilgisini aldı

Galatasaray, MKE Ankaragücü yenilgisiyle Süper Lig’de deplasmandaki 6. mağlubiyetini aldı.

Galatasaray, deplasmandaki 6. yenilgisini aldı

Galatasaray, MKE Ankaragücü yenilgisiyle Süper Lig’de deplasmandaki 6. mağlubiyetini aldı.

Galatasaray, Süper Lig’deki son deplasman galibiyetini Fenerbahçe karşısında 3-1’lik skorla almıştı. Son olarak MKE Ankaragücü’ne dış sahada mağlup olan sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe’den sonra oynadığı 5. müsabakada 3. yenilgisini aldı. Diğer 2 karşılaşmada da berabere kaldı.

Bu sezon ligde deplasmanda 16 maça çıkan Galatasaray, 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 20 puan topladı. 21 gol atarken, kalesinde 20 gol gördü.

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