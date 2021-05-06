banner4308

Galatasaray derbinin taktiğini çalıştı

Galatasaray, Süper Lig’in 40. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray derbinin taktiğini çalıştı
banner3909

Galatasaray, Süper Lig’in 40. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Henry Onyekuru, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Karantina süreleri tamamlanan ve 10. gün testlerine negatif sonuca ulaşılan Fatih Öztürk, Christian Luyindama ve James Ozornwafor antrenmanda yer aldı.

Galatasaray, Beşiktaş maçının hazırlıklarını yarın akşam saat 18.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Fenerbahçe, MKE Ankagücü maçı hazırlıklarına...
Fenerbahçe, MKE Ankagücü maçı hazırlıklarına...
  1. SPOR

banner4056

banner3944

banner3883

banner3974

banner3552

banner3212

banner3841