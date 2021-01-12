Galatasaray, Ekrem Memnun ile görüşmelere başladı

Galatasaray, Erkek Basketbol Takımı Başantrenörlüğü için Ekrem Memnun ile görüşmelere başladığını duyurdu.

Galatasaray, Ekrem Memnun ile görüşmelere başladı

Galatasaray, Erkek Basketbol Takımı Başantrenörlüğü için Ekrem Memnun ile görüşmelere başladığını duyurdu.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ömer Uğurata ile yolların ayrılmasının ardından sarı-kırmızılılar bu görev için Ekrem Memnun ile görüşmelere başladığını duyurdu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz A Erkek Basketbol Takımı Başantrenörlüğü pozisyonu için Ekrem Memnun ile görüşmelere başlamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
YORUM EKLE
Gönder

banner3196

banner3883

banner3552

banner3197

banner3841