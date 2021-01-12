Galatasaray Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ömer Uğurata ile yolların ayrılmasının ardından sarı-kırmızılılar bu görev için Ekrem Memnun ile görüşmelere başladığını duyurdu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Kulübümüz A Erkek Basketbol Takımı Başantrenörlüğü pozisyonu için Ekrem Memnun ile görüşmelere başlamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Galatasaray, Ekrem Memnun ile görüşmelere başladı
Galatasaray, Erkek Basketbol Takımı Başantrenörlüğü için Ekrem Memnun ile görüşmelere başladığını duyurdu.
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