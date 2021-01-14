Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Ekrem Memnun’a emanet

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Başantrenör Ekrem Memnun ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı.

Galatasaray, erkek basketbol takımının başına Başantrenör Ekrem Memnun’un getirildiğini açıkladı. Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada deneyimli antrenör ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Ekrem Memnun, antrenörlük kariyerine 1988 yılında Galatasaray altyapısında başladı. Kadın takımı yardımcı antrenörlüğü ve altyapı sorumluluğu görevini yürüttükten sonra 1992’de Yıldırımspor’un başına geçen Memnun, burada üç yıl görevde kaldı. 1995’te Galatasaray Erkek Basketbol Takımı’na yardımcı antrenör olarak yeniden dönüp, 1996-2002 yılları arasında kadın basketbol takımının başantrenörü oldu ve 1998-1999 sezonunda Euroleague üçüncülüğünü elde etti. Bu süre zarfında üç Türkiye Ligi (1996-1997, 1997-1998, 1999-2000), üç Cumhurbaşkanlığı Kupası (1996, 1997, 1998) ve iki de Türkiye Kupası (1997, 1998) kazandı.

2002 yılında Erman Kunter yönetimindeki Galatasaray Erkek Basketbol Takımı’nda yardımcı antrenör olarak çalışmayı sürdüren Memnun, 2003 yılında Kosova takımı Sigal Prishtina’nın başantrenörü olup, iki sezon burada normal sezon liderliği, bir Kosova Kupası, bir Kosova Milli Kupası ve bir de Kosova Süper Kupa başarıları gördü. 2005’te yeniden Türkiye’ye dönen Ekrem Memnun, Oktay Mahmuti yönetimindeki Efes Pilsen’in yardımcı antrenörlüğüne getirilirken, bu görevinde üç sezon boyunca devam etti. 2008’de Darüşşafaka’nın başantrenörlüğüne geçip burada iki sezon görevde kaldı.

Kadınlar Euroleague’i kazandı

13 Haziran 2012 tarihinde Galatasaray Kadın Basketbol Takımı’nı çalıştırmaya başlayan Ekrem Memnun, ligde Fenerbahçe’yi 3-2 yenerek 14 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı. 13 Nisan 2014’te ise Kadınlar Euroleague finalinde Fenerbahçe’yi yenerek şampiyonluğa ulaştı. Galatasaray’ı lig ve Avrupa’da zirveye taşıyan Memnun, Cumhurbaşkanlığı Kupası’nın da kazanılmasıyla 2013-2014 sezonunu 3 kupayla tamamladı.

10 Şubat 2015 tarihinde A Milli Kadın Basketbol Takımı’nı çalıştırmaya başlayan deneyimli antrenör, milli takımda geçirdiği ayrı ayrı iki dönemin ardından 10 Aralık 2018’de ay-yıldızlı takımdaki görevinden ayrıldı.