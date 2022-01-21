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Galatasaray eski Başkanı Selahattin Beyazıt vefat etti

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Galatasaray Spor Kulübü’nün eski başkanlarından Selahattin Beyazıt vefat etti.

Galatasaray eski Başkanı Selahattin Beyazıt vefat etti
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Galatasaray Spor Kulübü’nün eski başkanlarından Selahattin Beyazıt vefat etti.

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Galatasaray Spor Kulübü’nün eski başkanı Selahattin Beyazıt, 91 yaşındaki hayatını kaybetti. Beyazıt, sarı-kırmızılılarda 1969-1973 ve 1975-1979 yıllarında iki dönem başkanlık yapmıştı. Galatasaray’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "1969-1973 ve 1975-1979 yıllarında kulübümüzün başkanlığını yapmış olan, 3597 sicil numaralı divan üyemiz Sayın Selahattin Beyazıt’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başkanımıza Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.

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