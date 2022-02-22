banner4556

Galatasaray-Fenerbahçe kadınlar basketbol derbisi Tivibu’da

banner4664

Türk Telekom’un dijital TV platformu Tivibu, Kadınlar Basketbol Ligi’nde karşı karşıya gelecek Galatasaray ve Fenerbahçe derbisini şifresiz olarak ekranlara taşıyacak.

Galatasaray-Fenerbahçe kadınlar basketbol derbisi Tivibu’da
banner4581

Türk Telekom’un dijital TV platformu Tivibu, Kadınlar Basketbol Ligi’nde karşı karşıya gelecek Galatasaray ve Fenerbahçe derbisini şifresiz olarak ekranlara taşıyacak.

Türk Telekom, dijital TV platformu Tivibu ile izleyicilerine futboldan basketbola, tenisten motor sporlarına uzanan zengin içerikler sunmaya devam ediyor. Dijital TV platformu, basketbolseverlerin heyecanla beklediği Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin önemli derbisi Galatasaray ve Fenerbahçe karşılaşmasını naklen ve şifresiz ekranlara getirecek.

Kadınlar Basketbol Ligi’nde büyük çekişme

banner4336

Fenerbahçe, önceki sezon Basketbol Süper Ligi play off final serisinde Galatasaray’ı 71-56 yenerek ligde 15’inci şampiyonluğunu elde ederken, bu sezonun 8’inci haftasında Fenerbahçe, Galatasaray karşısında kendi sahasında 45 sayı farkla galibiyete ulaşmıştı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde ikinci sırada yer alan Fenerbahçe ile ligde 7’nci sırada yer alan Galatasaray arasında heyecanlı karşılaşma yaşanması bekleniyor. Basketbol izleyicilerinin merakla beklediği derbi 23 Şubat Çarşamba günü saat 19.00’da Tivibuspor’dan naklen yayınlanacak.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
4.1 ile sallanan Şarköy’de deprem tatbikatı
4.1 ile sallanan Şarköy’de deprem tatbikatı
  1. EĞİTİM

banner3841

banner4665

banner4578

banner4321

banner4666