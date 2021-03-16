Galatasaray, Fernando Muslera’nın sözleşmesini 2024 yılına uzattı

Galatasaray, Futbol Takımı Kaptanı Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera’nın sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı. Muslera, zamanında ne kadar doğru kadar verdiğini şimdi bir kere daha iyi anladığını söyledi. Başka takımlardan teklifler aldığını da açıklayan 34 yaşındaki kaleci, "Ama ilk dakikadan itibaren zaten benim aklımda tek bir isim, Galatasaray vardı. İlk baştan beri kafamda soru işareti yoktu" dedi.

Galatasaray, takım kaptanı Fernando Muslera ile nikah tazeledi. Sarı-kırmızılılar, deneyimli kalecinin mayıs ayında bitecek sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı. Türk Telekom Stadyumu’nda düzenlenen imza törenin Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ve Fernando Muslera katıldı.

Törende konuşan Başkan Mustafa Cengiz, Muslera’nın herkesin saygı duyduğu bir isim olduğunu belirterek, "Bu yaşam tarzının yansımasıdır. Bu bizi çok mutlu ediyor. Çok sevdiğimiz bir insan. Kaptan gibi kaptan. Ligde 300 maç barajını geçen ilk yabancı oyuncu. 10 yıldır bizimle beraber. Ayağı kırıldığında, yokluğunu şiddetli aradığımız bir insan. 2., 3. kalecilerimiz alınmasın. Çünkü o Muslera. Ligde 10 sezon üs üste aynı takım forması giyen ilk yabancı futbolcu. Simovic’ten sonra ilk yabancı kaleci. Galatasaray tarihinde ne çok kupa kazanan yabancı oyuncu. Bir sezonda en fazla gol yemeyen Galatasaray kalecisi 16 maçta. 1 Nando’nun Galatasaray forması ile attığı gol sayısı. 10 Galatasaray formasının giydiği sezon sayısı 14. Muslera’nın kariyerinde kupa kaldırdığı rakam. Bir sezonda gol yemediği maç sayısı 16. Ligde 303 maça çıkan Muslera’nın gol yemediği maç sayısı 113. Muslera kalede olunca herkes güveniyor. Muslera bizim her şeyimiz. Türkçesi de baya ilerledi. Bu nedenle kendisinin Galatasaray’a ki bir esprisi var vardı. Sneijder ve Drogba ile birlikte. Başkanları gösterdi. İnşallah nasip olur. İnşallah Galatasaray’a başkan da olur. Kendisinden bu kadar umutluyuz. Kendisine çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Abdurrahim Albayrak : "Muslera’ya ABD’den çok ciddi bir teklifler geldi"

Abdurrahim Albayrak, Muslera ile uzun zamandır görüştüklerini söyleyerek, "Onun nasıl bir Galatasaraylı oluğunu biraz sonra anlatacağım. Muslera benim sağ konum. Çünkü bu pandemi döneminde Selçuk inan ile beraber iki kaptan bütün futbolcularla konuşmalarını rica ettim. İndirim almalarını rica ettim. ‘Başta ben kendim indirim yapayım, arkadaşlara söyleyeyim’ dedi. Bu bir duruştu. Gerçekten iyi bir indirim aldık. İki tane arkadaşımız indirime katılmadı. Muslera buradaki öncülüğünü unutmayacağım. Bu dönemde kendisine ABD’den çok ciddi bir teklif geldiğini çok yakından şahit oldum. Muslera ‘Ben Galatasaraylıyım, Galatasaray’da futbolu bırakmak istiyorum’ dedi. Herkesin gönlüne taht kuran Muslera, bu hareketiyle beraber tekrar Galatasaraylıların gönlünde taht kurdu. Aldığın paradan çok büyük fedakarlık yaparak dün anlaşmayı sağladık. Birbirimize sarıldık. Neden bugünü seçtik? Bunu Muslera da bilmiyor. Geçen sene Rizespor maçında Muslera’nın ayağı kırıldı. Çok üzülmüştüm. Bu hafta oynayacağımı Rizespor maçı önce bu mukaveleyi yapıp daha fazla onure etmek için uygun gördüm. Muslera’ya kulübüm ve şansım adına teşekkür ediyorum. Uzun yıllar Galatasaray’da kalmasını diliyorum. İlk mukavelesini de benim dönemimde yapmıştık" ifadelerini kullandık.

Yusuf Günay: "Kendisi Galatasaray efsanesi olmuştur"

Fernando Muslera’nın çok özel bir insan ve karakter olduğunu vurgulayan Yusuf Günay, “İş ahlakı olan biri. Sadece Türkiye’de değil, dünyada örnek gösterebilecek bir kişilik. Biz Muslera ile sözleşme uzatmaktan son derece mutluyuz. Kendisi Galatasaray efsanesi olmuştur. Umarım Uzun yıllar hizmet etmeye devam eder” dedi.

Fernando Muslera: "Zamanında ne kadar doğru karar verdiğimi şimdi bir kere daha anlayabiliyorum"

Galatasaray’daki 10. senesi olduğunu hatırlatan Fernando Muslera, "3 sene daha kalacağım. Zamanında ne kadar doğru karar verdiğimi şimdi bir kere daha anlayabiliyorum. Birçok başkan, yönetim, hoca, takım arkadaşlarıyla çalıştım. Hepsinin bana kattığı birçok şey oldu. Uruguay’da yaşıyorum. 15 bin kilometre uzakta yaşıyorum ülkemden. Türkiye’de, İstanbul’da ailemle yaşıyorum gibi hissediyorum. İkinci evimde yaşıyor gibi hissediyorum. Çok doğru bir karar verdiğimi anlamış oldum. Çok şey kattı. Burada büyüdüm diyebilirim. Birçok başarılara imza attım. Çocuklarım burada doğdu. Onlar da Türk sayılırlar. Bir kere daha ailemle beraber doğru karar aldığımız hissettim. 3 sene daha bu güzel kulübe ve camiaya hizmet edeceğim için çok mutluyum. Mustafa Cengiz’e, Abdurrahim Bey, Yusuf Bey, diğer taraftan Fatih hocamız. Geldiğim ilk günden beri bana güvenen devamlı benim yanımda olan bana destek veren bir hocamız. Ona da çok teşekkür ederim. Beraber çok önemli başarılara imza attık. Personelimiz her zaman bizim yanımızda. Onların bizdeki önemi çok farklı. Daha önceki kaptanım, takım arkadaşım Selçuk, Hakan Balta, Riera, Necati farklı görevdeler ama aynı amaç için uğraşıyoruz. 10 senelik zaman diliminde benimle olan herkse teşekkür ediyorum. Bugün de evimdeyim. En rahat hissettiğim yerdeyim. Daha farklı yerlerden teklif vardı. Belki bazı şeyler de olabilirdi. Ama ilk dakikadan itibaren zaten benim aklımda tek bir isim, Galatasaray vardı. İlk baştan beri kafamda soru işareti yoktu. Her şey için teşekkür ederim" diye konuştu.

"3 senenin sonunda futbolu bırakmayı düşünmüyorum"

Muslera, Galatasaray ile bütün kupaları kazanmak istediğini belirtti. Juventus’ta forma giyen deneyimli kalecisi Buffon’un güzel bir olduğunu vurgulayan Uruguaylı file bekçisi, Ben 3 sen daha uzatım. 3 senenin sonunda da futbolu bırakmayı düşünmüyorum. Devam etmeyi düşünüyorum. Gelecek hakkında çok fazla konuşmayı seven bir yapım yok. Şu an odaklandığım Galatasaray. Bu 3 sene boyunca da maksimum ne kazanabiliyorsam onu hedefliyorum. Bitirdikten belki sportif direktörlük, belki yardımcı antrenörlük, belki kaleci antrenörlüğü belki de ülkeme giderim, bütün gün plajda geçiririm. Onu da bilemiyorum. Şu anda kariyerimin sonunda ne yapacağıma karar vermiş değilim. Tek odaklandığım nokta Galatasaray. Güney Amerika’da çok yetenekli kaleciler var. Uruguay’da da yetenekli kaleciler var. Belki de o günkü şartlar oluşur. O günkü başkanımızla, hocamızla konuşup, benim yerime başka bir Uruguaylı getirme imkanımız doğabilir" açıklamasında bulundu.

"Uzun yıllardır burada olduğum için Türk kaleciğinin geliştiğini görebiliyorum"

Galatasaray’a geldiğinden beri Türkiye’de birçok kaleci ile karşı karşıya oynadığını ifade eden Muslera, "Hepsine büyük saygı duyuyorum Gerçekten zor bir meslek. Kalecilikte bir gün kahraman, bir gün rezil siz oluyorsunuz. Sizin yapacağınız hatanın telafisi de yok. En zor yer kalecilik diye düşünüyorum. İsim olarak Türk kalecilik tarihinde efsanelerinden bir tanesi tanıdığım, bildiğim Rüştü Reçber’i birinci sıraya yazabiliriz. Günümüzde rakip olarak oynadığım gelecek vadeden kaleciler de var. Mert’i beğeniyorum. Altay iyi bir kaleci. Uğurcan, Ersin ve Göztepe’nin genç kalecisi var. Uzun yıllardır burada olduğum için Türk kaleciğinin geliştiğini görebiliyorum" dedi.

Mustafa Cengiz: "Muslera Gerçek kaptanlık yaptı, üç kuruşun peşine düşmedi"

Marcao ve Luyimdama’nın sözleşmelerinin uzatılmasının sorulması üzerine Mustafa Cengiz, "Marcao Luyindama’nın sözleşme görüşmeleri sürüyor. Muhammed Mustafa, Marcao, Luyindama bizim değer verdiğimiz futbolcular. Eşit fiyat tabanı duruma göre değişir. Herkes o andaki duruma bağlı. Kulübün mali yapısına bağlı. Bütün bunlar ciddi faktörler. Yapılandırma da imzalayacağız. Yapılandırmada ana şartlardan biri bütçemizi önemli ölçüde düşürmek. Ben burada tekrar Muslera’ya teşekkür etmek istiyorum. 3 milyon 750 bin Euro’dan 2 milyon 500 milyon Euro’ya indi. Müthiş bir indirim. Pandemi de yaptı. Önderlik yaptı. Gerçek kaptanlık yaptı. Üç kuruşun peşine düşmedi. Kendisine çok iyi teklifler olmasına rağmen. Bize ihtar çekmedi. Bunu da belirteyim" diye cevap verdi.

Abdurrahim Albayrak: "Mustafa Muhammed’de sorun yok"

Luyindama ile Marcao’nun sözleşme yenileme çalışmalarında sonlara yaklaştıklarını açıklayan Abdurrahim Albayrak, "İnşallah bu imzadan sonra da onların imzalarını da başkanımızın önünde getireceğiz. Mustafa Muhammed ile ilgili. Bütün opsiyon Galatasaray’ın elindedir. Her şeyin Galatasaray’ın menfaati doğrultusunda imzalanmıştır. Mustafa Muhammed Galatasaraylı olmuştur. Öyle de devam edecek. Hiçbir sorun yok" şeklinde konuştu.

Fernando Muslera, Süper Lig’de kim şampiyon olur sorusuna, Türkçe olarak, "İnşallah Galatasaray" yanıtını verdi.

Hafta sonunda oynanacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi için ise Başkan Cengiz, "İkisi de değerli rakibimiz. İkisinin de üzülmemesini temenni ederim. Rakibimiz ne kadar güçlü olursa ise biz o kadar güçlüyüz. Bu nedenle ikisi de üzülmesin" dedi.

Mustafa Cengiz: "Belhanda yönetimin aldığı karar"

Sözleşmesi feshedilen Faslı futbolcu Younes Balhanda konusunda da konuşan Cengiz, “Yönetimin aldığı karar. Tek üzüldüğüm nokta var. Özellikle bazıları onlar genelde rakip takım taraftarı. Onların hedefleri ve amaçları da olabilir, bizi zayıflatmaya. Sanki hocamızla, teknik heyetle bir sorun var gibi algılanıyor. Öyle bir şey yok. Hocamızla beraberiz. Hocamızın hemen hemen her şeyden bilgisi var. Bizim onay makamımız genel kuruldur. Hocamızla asla bir sorumuz yok. Bunu yapmaya çalıştılar. Bu hocayı da zor durumda düşürmeye çalışıyorlar. Hocam i bu tuzağa düşmedi. Sağ olsun o da teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

Muslera: "Zor anlarda bu ülke benim arkamdaydı"

Geçtiğimiz sezon deplasmanda oynadıkları Rizespor maçında yaşadığı sakatlıktan sonra nasıl başarılı bir şekilde geri döndüğünü anlatan Fernando Muslera, "Sakatlıktan sonra burada geçirdiğim bir ameliyat oldu. İstanbul’da ameliyatım gerçekleşti. Ameliyattan sonra başta başkanımız Mustafa Cengiz, beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan Abdurrahim Albayrak, Yusuf bey, her zaman yanımda olan Fatih hocam, birçok insan, tanıdık, tanımadık, hastaneye gelen, gelmeyen benim buraya ait olduğumu bana bir kere hissettiren bütün herkese teşekkür ederim. O hırs nasıl oldu, kısa zamanda nasıl dönebildiğiniz diye soruyorsunuz ya, bence en birinci sebebi buydu. Ne olursa olsun başka bir ülkedesiniz. Orada size gösterilen ilgi, saygı var. Çok zor bir gün, bacağınız kırılıyor. Söylenen süreler 6-7 ay. Öyle zor anlarda bu ülke benim arkamdaydı. O yüzden inanılmaz ben mutlu oldum. İnanılmaz duygulandım. Bir an önce iyileşip hizmet etmem gerektiğini o gün hissettim. Çok başarılı bir ameliyat oldum. Yener beye teşekkür ederim. 4 saat sonra yürümeye başladım. 4 gün sonra Fadıl hocamla beraber, o çok değerli bir kaleci antrenörü. Çok özel çalışmalarla beni bugünlere hazırladı. Önce hastanede yaşadığım duygular sonra Fatih hocamızın, Fadıl hocamızın beni hazırlamasıyla beraber bu tutkuyla tekrardan sahalara aynı istekle dönebildim" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Fernando Muslera 3 yıllık sözleşmesine imza attı. Törende imzalanan 1 numaralı Fernando Muslera formasının açık arttırma ile satılacağı belirtildi.