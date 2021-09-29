Galatasaray, Fransa’ya uçtu

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde Marsilya ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma için Fransa’nın Marsilya şehrine gitti.

Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu ikinci maç haftasında Marsilya ile deplasmanda oynayacağı müsabaka için Fransa’ya hareket etti. Sarı-kırmızılılar, İstanbul Havalimanı’ndan Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçuşla Fransa’nın Marsilya şehrine uçtu. Sarı-kırmızılılar, karşılaşma öncesindeki son antrenmanını maçın gerçekleşeceği Velodrome Stadyumu’nda TSİ 19.30’da gerçekleştirecek.

Sakatlıklarını atlatan Sacha Boey ile Barış Alper Yılmaz, Marsilya maçı kamp kadrosunda yer aldı. Galatasaray’ın Marsilya maçı kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

"Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Kaan Arslan, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Alexandru Cicaldau, Marcao Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Sacha Boey, Berk Balaban."