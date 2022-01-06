Galatasaray, futbolculardan Taylan Antalyalı, Yardımcı Antrenör Selçuk İnan ile Maç Analiz Sorumlusu Cihan Ünal’ın korona virüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
Galatasaray, futbolculardan Taylan Antalyalı, Yardımcı Antrenör Selçuk İnan ile Maç Analiz Sorumlusu Cihan Ünal’ın korona virüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
Galatasaray, futbolculardan Taylan Antalyalı, Yardımcı Antrenör Selçuk İnan ile Maç Analiz Sorumlusu Cihan Ünal’ın korona virüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
YORUM EKLE