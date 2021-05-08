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Galatasaray galibiyet serisini 4’e çıkardı

Galatasaray, Beşiktaş galibiyetiyle ligde üst üste 4. galibiyetini elde etti.

Galatasaray galibiyet serisini 4’e çıkardı
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Galatasaray, Beşiktaş galibiyetiyle ligde üst üste 4. galibiyetini elde etti.

Süper Lig’in 40. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Beşiktaş’ı 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu maçla ligde yenilmezliğini sürdürdü ve üst üste 4. galibiyetini elde etti. Aslan son 7 mücadelede de 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Sarı-kırmızılılar, Göztepe, Antalyaspor, Konyaspor, Gençlerbirliği ve Beşiktaş’ı yenerken, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor ile de berabere kaldı.
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