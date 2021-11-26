Galatasaray garantiledi, Fenerbahçe veda etti

UEFA Avrupa Ligi’nde 5. hafta maçları sona erdi. Temsilcilerimizden Galatasaray gruptan çıkmayı garantilerken, Fenerbahçe ise Avrupa Ligi’ne veda etti.
UEFA Avrupa Ligi’nde 5. hafta bu akşam oynanan maçlarla tamamlandı. E Grubu’nda yer alan Galatasaray, Fransız ekibi Marsilya’yı 4-2 mağlup ederek puanını 11’e yükseltti ve gruptan çıkmayı garantiledi. D Grubu’nda yer alan Fenerbahçe ise deplasmanda Yunan ekibi Olympiakos’a 1-0 yenildi ve gruptan çıkma şansını kaybetti. Sarı-lacivertli ekip yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde devam edecek.
UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:
A Grubu
Rangers (İskoçya) - Sparta Prag (Çekya): 2-0
Brondby (Danimarka) - Olimpik Lyon (Fransa): 1-3
B Grubu
PSV (Hollanda) - Sturm Graz (Avusturya): 2-0
Monaco (Fransa) - Real Sociedad (İspanya): 2-1
C Grubu
Leicester City (İngiltere) - Legia Varşova (Polonya): 3-1
D Grubu
Olympiakos (Yunanistan) - Fenerbahçe: 1-0
Eintracht Frankfurt (Almanya) - Royal Antwerp (Belçika): 2-2
E Grubu
Galatasaray - Olimpik Marsilya (Fransa): 4-2
Lokomotiv Moskova (Rusya) - Lazio (İtalya): 0-3
F Grubu
Kızılyıldız (Sırbistan) - Ludogorets (Bulgaristan): 1-0
Midtjylland (Danimarka) - Braga (Portekiz): 3-2
G Grubu
Bayer Leverkusen (Almanya) - Celtic (İskoçya): 3-2
Real Betis (İspanya) - Ferencvaros (Macaristan): 2-0
H Grubu
Rapid Wien (Avusturya) - West Ham United (İngiltere): 0-2
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Genk (Belçika): 1-1