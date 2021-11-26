Galatasaray garantiledi, Fenerbahçe veda etti

UEFA Avrupa Ligi’nde 5. hafta maçları sona erdi. Temsilcilerimizden Galatasaray gruptan çıkmayı garantilerken, Fenerbahçe ise Avrupa Ligi’ne veda etti.

UEFA Avrupa Ligi’nde 5. hafta bu akşam oynanan maçlarla tamamlandı. E Grubu’nda yer alan Galatasaray, Fransız ekibi Marsilya’yı 4-2 mağlup ederek puanını 11’e yükseltti ve gruptan çıkmayı garantiledi. D Grubu’nda yer alan Fenerbahçe ise deplasmanda Yunan ekibi Olympiakos’a 1-0 yenildi ve gruptan çıkma şansını kaybetti. Sarı-lacivertli ekip yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde devam edecek.

UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:

A Grubu

Rangers (İskoçya) - Sparta Prag (Çekya): 2-0

Brondby (Danimarka) - Olimpik Lyon (Fransa): 1-3

B Grubu

PSV (Hollanda) - Sturm Graz (Avusturya): 2-0

Monaco (Fransa) - Real Sociedad (İspanya): 2-1

C Grubu

Leicester City (İngiltere) - Legia Varşova (Polonya): 3-1

D Grubu

Olympiakos (Yunanistan) - Fenerbahçe: 1-0

Eintracht Frankfurt (Almanya) - Royal Antwerp (Belçika): 2-2

E Grubu

Galatasaray - Olimpik Marsilya (Fransa): 4-2

Lokomotiv Moskova (Rusya) - Lazio (İtalya): 0-3

F Grubu

Kızılyıldız (Sırbistan) - Ludogorets (Bulgaristan): 1-0

Midtjylland (Danimarka) - Braga (Portekiz): 3-2

G Grubu

Bayer Leverkusen (Almanya) - Celtic (İskoçya): 3-2

Real Betis (İspanya) - Ferencvaros (Macaristan): 2-0

H Grubu

Rapid Wien (Avusturya) - West Ham United (İngiltere): 0-2

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Genk (Belçika): 1-1