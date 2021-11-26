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Galatasaray garantiledi, Fenerbahçe veda etti

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UEFA Avrupa Ligi’nde 5. hafta maçları sona erdi. Temsilcilerimizden Galatasaray gruptan çıkmayı garantilerken, Fenerbahçe ise Avrupa Ligi’ne veda etti.

Galatasaray garantiledi, Fenerbahçe veda etti
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UEFA Avrupa Ligi’nde 5. hafta maçları sona erdi. Temsilcilerimizden Galatasaray gruptan çıkmayı garantilerken, Fenerbahçe ise Avrupa Ligi’ne veda etti.

UEFA Avrupa Ligi’nde 5. hafta bu akşam oynanan maçlarla tamamlandı. E Grubu’nda yer alan Galatasaray, Fransız ekibi Marsilya’yı 4-2 mağlup ederek puanını 11’e yükseltti ve gruptan çıkmayı garantiledi. D Grubu’nda yer alan Fenerbahçe ise deplasmanda Yunan ekibi Olympiakos’a 1-0 yenildi ve gruptan çıkma şansını kaybetti. Sarı-lacivertli ekip yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde devam edecek.

UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:

A Grubu

Rangers (İskoçya) - Sparta Prag (Çekya): 2-0

Brondby (Danimarka) - Olimpik Lyon (Fransa): 1-3

B Grubu

PSV (Hollanda) - Sturm Graz (Avusturya): 2-0

Monaco (Fransa) - Real Sociedad (İspanya): 2-1

C Grubu

Leicester City (İngiltere) - Legia Varşova (Polonya): 3-1

D Grubu

Olympiakos (Yunanistan) - Fenerbahçe: 1-0

Eintracht Frankfurt (Almanya) - Royal Antwerp (Belçika): 2-2

E Grubu

Galatasaray - Olimpik Marsilya (Fransa): 4-2

Lokomotiv Moskova (Rusya) - Lazio (İtalya): 0-3

F Grubu

Kızılyıldız (Sırbistan) - Ludogorets (Bulgaristan): 1-0

Midtjylland (Danimarka) - Braga (Portekiz): 3-2

G Grubu

Bayer Leverkusen (Almanya) - Celtic (İskoçya): 3-2

Real Betis (İspanya) - Ferencvaros (Macaristan): 2-0

H Grubu

Rapid Wien (Avusturya) - West Ham United (İngiltere): 0-2

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Genk (Belçika): 1-1

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