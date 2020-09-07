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Galatasaray, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü

GALATASARAY, SÜPER LİG’İN İLK HAFTASINDA KARŞI KARŞIYA GELECEĞİ GAZİANTEP FK MAÇI HAZIRLIKLARINI BUGÜN YAPTIĞI ÇİFT ANTRENMANLA DEVAM ETTİRDİ.

Galatasaray, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig’in ilk haftasında karşı karşıya geleceği Gaziantep FK maçı hazırlıklarını bugün yaptığı çift antrenmanla devam ettirdi.

Galatasaray, Süper Lig 2020-2021 sezonu 1. haftasında sahasında karşılaşacağı Gaziantep FK müsabakası hazırlıklarını bugün sabah ve akşam Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı idmanlarla sürdürdü. Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan sabah antrenmanı ısınma ile başladı. Sarı-kırmızılı futbolcular, yön değiştirme ve kuvvet çalışmaları üzerinde dururken, interval koşular ile antrenmanı tamamladı. Günün akşamüstü yapılan ikinci antrenmanı da dinamik ısınma ve dar alanda pas çalışmaları ile başladı. İdmanın ana bölümünde turnuva şeklinde dar alan oyunları oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleri ile noktalandı.

Sarı-kırmızılı takım, Gaziantep FK karşılaşması hazırlıklarını yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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