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Galatasaray, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

GALATASARAY, GAZİANTEP FK MAÇININ HAZIRLIKLARINI BUGÜN YAPTIĞI İDMANLA SÜRDÜRDÜ. İDMANI, DÜN HASTANEDEN TABURCU OLAN FERNANDO MUSLERA DA TAKİP ETTİ.

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Galatasaray, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla sürdürdü. İdmanı, dün hastaneden taburcu olan Fernando Muslera da takip etti.

Süper Lig’in 28. haftasında sahasında Gaziantep FK’yı ağırlayacak olana Galatasaray, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenman, dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra sürat çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, antrenmanın ana kısmında ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. İdmanın son bölümde ise orta, şut ve sonuçlandırma taktik varyasyonları üzerinde duruldu. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Ayağındaki kırık nedeniyle başarılı bir ameliyatın ardından dün hastaneden taburcu edilen Fernando Muslera da bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’ne gelerek antrenmanı takip etti.

Galatasaray, Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın akşam saat 18.00’de yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra karşılaşma öncesi kampa girecek.

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