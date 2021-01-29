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Galatasaray, genç oyuncusu Ali Yavuz’u Denizlispor’a kiraladı

Galatasaray, 20 yaşındaki golcü oyuncusu Ali Yavuz Kol’u Denizlispor’a kiraladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Galatasaray, genç oyuncusu Ali Yavuz’u Denizlispor’a kiraladı

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Galatasaray, 20 yaşındaki golcü oyuncusu Ali Yavuz Kol’u Denizlispor’a kiraladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulübün konuyla ilgili KAP’a yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbolcumuz Ali Yavuz Kol’un 2020-2021 sezonu sonuna kadar Denizlispor Kulübü Derneği’ne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Denizlispor Kulübü Derneği Şirketimize net 75.000 TL geçici transfer bedeli ödeyecektir. Ayrıca kiralama süresi boyunca oyuncunun tüm ücretleri Denizlispor Kulübü Derneği tarafından ödenecektir."
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