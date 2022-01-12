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Galatasaray günü çift antrenmanla tamamladı

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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün sabah ve akşam yaptığı antrenmanlarla devam etti.

Galatasaray günü çift antrenmanla tamamladı
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün sabah ve akşam yaptığı antrenmanlarla devam etti.

Galatasaray’ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent, sabah antrenmanı öncesi tesisleri gezdi. Başkan Burak Elmas da tesislerde Torrent ile bir araya geldi. Domenec Torrent’in futbolcularla yaptığı kısa toplantının ardından Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra pas ve top kapma çalışması yapıldı. Sabah antrenmanında dar alanda çift kale maç gerçekleştirildi.

Akşam 17.00’de başlayan ikinci antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından yarı sahada hücum organizasyonları üzerinde duruldu. Öte yandan izolasyon süreci devam eden Taylan Antalyalı ile milli takım kamplarındaki Sofiane Feghouli ve Mostafa Mohamed, antrenmanlarda yer almadı.

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Galatasaray, Hatayspor maçı hazırlıklarına yarın Florya Metin Oktay Tesisleri’nde devam edecek.

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