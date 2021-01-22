Galatasaray, devre arası transfer çalışmaları kapsamında 21 yaşındaki oyuncu Halil Dervişoğlu’nun kiralanması konusunda sona yaklaştı. Başarılı futbolcuyu İstanbul’a getiren sarı-kırmızılılar, KAP açıklamasını da yaptı.Galatasaray, Halil’in transferine ilişkin paylaştığı KAP bildiriminde, "Profesyonel futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu’nun kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Brentford F.C. ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verdi.
Galatasaray, Halil Dervişoğlu’nu KAP’a bildirdi
Galatasaray, ümit milli futbolcu Halil Dervişoğlu’nun geçici transferi konusunda oyuncunun kendisi ve kulübü Brentford F.C. ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.
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