Galatasaray - Hatayaspor maçı Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda

Süper Lig’in 2. haftasındaki Galatasaray-Hatayspor karşılaşması Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak.

Galatasaray’ın maçlarını oynadığı Türk Telekom Stadyumu’ndaki çim bakım çalışmalarının devam etmesinden dolayı sarı-kırmızılılar iç saha maçını bu hafta kendi evinde oynayamayacak. Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, pazartesi günü saat 21.45’teki müsabakanın Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacağı duyuruldu.

Türkiye’de korona virüs önlemleri kapsamında stadyumlara yüzde 50 taraftar alınıyor. 74 bin 753 kapasiteli Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda yaklaşık 37 bin taraftar müsabakada takımlarını destekleyebilecek.