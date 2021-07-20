Galatasaray, Hollanda’ya gitti

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile mücadele edecek olan Galatasaray, bu sabah Hollanda’ya gitti.UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile mücadele edecek olan Galatasaray, Hollanda’ya hareket etti. Kafilede Başkan Burak Elmas ve yöneticiler de yer aldı. Yarın TSİ 22.00’de oynanacak olan karşılaşmanın rövanşı ise 28 Temmuz’da İstanbul’da oynanacak. Galatasaray-PSV Eindhoven mücadelesinin galibi, Celtic-Midtjylland eşleşmesinin kazananıyla karşı karşıya gelecek.