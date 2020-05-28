KPMG’nin Avrupa liglerinde mücadele eden 32 takımı incelediği, "2020 Avrupa Elitler Değerlendirme Raporu" yayımlandı. Galatasaray, işletme geliri yüzde artışında Avrupa’nın birincisi oldu.

İngiltere’den 9, İspanya’dan 7, İtalya’dan 6, Almanya’dan 3, Fransa ve Portekiz’den 2’şer, Hollanda’dan 1 takımın girebildiği elitler değerlendirme raporuna Türkiye’den 2 takım dahil oldu.

Rapora göre Galatasaray, önceki seneye göre işletme gelirindeki %49’luk artışla, yüzde artışı açısından Avrupa’daki liglerde mücadele eden tüm rakiplerini geride bıraktı. Paris Saint Germain önceki seneye göre %45, Inter Milan ise önceki seneye göre %42’lik artış oranıyla kulübümüzü takip etti.

İşletme değeri artış tablosunda lider olan sarı-kırmızılı takımın yükselişinde, 2019-2020 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki mücadelesinin önemli rol oynadığı belirtildi.

2018 yılının Ekim ayında UEFA ile yaptığımız anlaşmaya göre, taahhüt gereği 20 milyona kadar zarar açıklama izni varken, sezonu 5 milyon karla kapatan Galatasaray’ın, KPMG’nin son raporundaki, önceki yıla göre işletme değerindeki %49’luk artışın, UEFA ile yapılan anlaşmaya uyulduğunun göstergesi olarak değerlendirildi.

32 takımın işletme değer artışlarının karşılaştırıldığı raporda, 8 takımın değer kaybı yaşadığı gözlemlenirken, listeye yeni eklenen 2 ekip dışındaki 22 takım işletme değer artışı göstermeyi başardı.

Önceki yıla göre değer artışı yapan, Avrupa Liglerinde mücadele eden 22 takımın ortalama yükselişi %19’ken Galatasaray’ın %49 ile büyümesi gözlerden kaçmayan bir diğer detay oldu.

KPMG’nin ocak ayında yayınladığı Avrupa’nın 8 şampiyonunun mali durumunun masaya yatırıldığı araştırmada Galatasaray, kadro masrafı/işletme geliri oranında %49 ile sekiz Avrupa Şampiyonu arasında en iyi ikinci paya sahip takım oldu.