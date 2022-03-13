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Galatasaray, İstanbul’a geldi

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Barcelona ile oynadıkları maçtan sonra olumsuz hava koşullarından dolayı İstanbul’a gelemeyen Galatasaray, İspanya’dan direkt İzmir’e gitmişti. Beşiktaş derbisi çalışmalarını İzmir’de sürdüren sarı-kırmızılılar, İstanbul’a geldi.

Galatasaray, İstanbul’a geldi
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Barcelona ile oynadıkları maçtan sonra olumsuz hava koşullarından dolayı İstanbul’a gelemeyen Galatasaray, İspanya’dan direkt İzmir’e gitmişti. Beşiktaş derbisi çalışmalarını İzmir’de sürdüren sarı-kırmızılılar, İstanbul’a geldi.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’nda deplasmanda Barcelona ile oynadıkları maçın ardından olumsuz hava koşullarından dolayı İstanbul’a gelemeyen Galatasaray, Beşiktaş derbisi hazırlıklarına İspanya’da başlamıştı. Daha sonra direkt İzmir’e giden sarı-kırmızılılar, dün ve bugün derbi çalışmalarını burada sürdürdü.

Bugünkü antrenmanın ardından sarı-kırmızılı kafile saat 15.30 uçağıyla İzmir’den İstanbul’a geldi. İstanbul Havalimanı’na inen kafile daha sonra havalimanından ayrıldı.

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