Galatasaray Kadın Basketbol Takımı’na korona virüs şoku!

Galatasaray Kulübü, Kadın Basketbol Takımı’nın pozitif vakalar sebebiyle EuroLeague Women birinci grup aşamasına katılamayacağını açıkladı.
Oyuncu, idari ve teknik heyetimizin geri kalanının PCR testleri negatif olmasına rağmen, FIBA Avrupa ile yapılan görüşmeler ve FIBA Sağlık Komisyonu’nun tavsiyesi ışığında ekibimizin birinci dereceden temaslı olarak kabul edilmesi ve yüksek risk taşıması sebebiyle takımımızın katılımı bu turnuva için iptal olmuştur.Takımımızın turnuvada oynayacağı maçların statüsü hakkındaki karar, ilgili makamlar tarafından ileri bir tarihte açıklanacaktır" ifadelerine yer verildi.