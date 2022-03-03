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Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Gamze Nur Yaman’ı transfer etti

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Galatasaray Kadın Futbol Takımı, son olarak Ukrayna’nın Zhilstroy-1 takımında forma giyen kaleci Gamze Nur Yaman’ı kadrosuna kattı.

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Gamze Nur Yaman’ı transfer etti
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Galatasaray Kadın Futbol Takımı, son olarak Ukrayna’nın Zhilstroy-1 takımında forma giyen kaleci Gamze Nur Yaman’ı kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu’nda mücadele eden takımımız, Ukrayna’nın Zhilstroy-1 takımından 1999 doğumlu kaleci Gamze Nur Yaman’ı kadrosuna kattı. A milli takım forması da giyen başarılı oyuncu, farklı yaş kategorilerinde görev aldı. Gamze Nur Yaman’a hoş geldin der, Galatasaray forması altında başarılar dileriz" denildi.

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