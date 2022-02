Galatasaray Kadın Voleybol Takımı forma sırt numara altı sponsoru QNET oldu

Doğrudan satış sektörünün temsilcilerinden QNET, Galatasaray Kadın Voleybol Takımının forma sırt numara altı sponsorluğu için anlaşma imzaladı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu’nda gerçekleştirilen imza törenine Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Turhan Özen ve QNET Orta Asya ve Rusya Bölge Genel Müdürü Cem Geyik katıldı. Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Ataman Güneyligil ve takım kaptanı Gizem Güreşen de imza töreninde yer aldı.

“Dünyaya aynı pencereden baktığımız QNET ile yola çıkmaktan çok mutluyuz”

QNET ile yaptıkları iş birliğinin örnek teşkil edeceğini belirten Turhan Özen, şu açıklamaları yaptı:

“QNET 2021-2022 sezonunun devamında Galatasaray Kadın Voleybol Takımı’nın forma sırt numara altı sponsoru olarak kadın sporcularımıza destek verecek. Kadınların sosyal ve ekonomik bağımsızlıklarının kazanılması ve korunması adına girişimcilik ve spor sektörlerinin ortak yürütecekleri her türlü çalışmanın katma değer oluşturacağından hiçbir kuşkumuz yok. Bu bağlamda Galatasaray Kadın Voleybol Takımı ve QNET iş birliğinin örnek teşkil edeceğine de inancımız tam. QNET ile Galatasaray markalarının uyumu aslında sponsorumuzun global mottosunda da izlenilebilir. Dünyaya değer katmak için kendini geliştir QNET’in global mottosu Galatasaray sürekli öğrenme ve bireysel gelişimin toplumsal faydaya dönüştürülmesinin en eski ve en kurumsal örneklerinden bir tanesi. Sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada. Dolayısıyla dünyaya aynı pencereden baktığımız sponsorumuzla bu yola çıkmaktan çok mutluyuz.”

“Galatasaray’ın başarılı kadın voleybolcuları pek çok kız çocuğuna ilham oluyor”

Çok anlamlı bir sponsorluğa imza attıkları için mutlu olduklarını dile getiren QNET Orta Asya ve Rusya Bölge Genel Müdürü Cem Geyik ise, “Türkiye’nin güzide kulübü Galatasaray’ın kadın voleybol takımının sponsorlarından biri oluyoruz. Bu sponsorluk elbette ki bizim için bir imzadan daha ötesini ifade ediyor. Bu imza uzun süredir yöneticilik yaptığım şirketin dünyanın her yerinde sporu ve sporcuyu destekleme misyonunun önemli bir parçasını da oluşturuyor. Yüzden fazla ülkede faaliyet gösteren, globalde Manchester City’nin sekiz yıldır üst üste doğrudan satış sponsoru olan yerel düzeyde de çok sayıda bireysel sporcuya ve takıma sponsor olan QNET’in Türkiye’de de aynı vizyonla hareket etmeyi sürdürdüğünün önemli bir göstergesini teşkil ediyor. Biz, gençlerin özellikle de kadınların sporda ve her alanda desteklendiğinde büyük başarılara imza atacaklarına inanıyoruz. Bugün sahada ter döken Galatasaray’ın başarılı kadın voleybolcuları Türkiye’nin her köşesinde pek çok kız çocuğuna ilham oluyor. Türkiye Sultanlar Ligi’nin başarılı temsilcisi Galatasaray Kadın Voleybol Takımı sırtında QNET logosunu görmekten bu camiaya gönül vermiş bir kişi olarak büyük mutluluk duyuyorum” açıklamasında bulundu.