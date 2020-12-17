Galatasaray, Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Süper Lig’in 13. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Süper Lig’in 13. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas oyunu oynandı. İdmanın ana bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray ile Fatih Karagümrük arasındaki karşılaşma yarın saat 19.00’da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda oynanacak.
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