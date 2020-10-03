Galatasaray, Kasımpaşa hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maç öncesindeki son antrenmanını bu akşam gerçekleştirdi.
Galatasaray, Kasımpaşa maçı için Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kampa girdi.
GALATASARAY, SÜPER LİG'İN 4. HAFTASINDA DEPLASMANDA KASIMPAŞA İLE OYNAYACAĞI MAÇ ÖNCESİNDEKİ SON ANTRENMANINI BU AKŞAM GERÇEKLEŞTİRDİ.
Galatasaray, Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maç öncesindeki son antrenmanını bu akşam gerçekleştirdi.
Galatasaray, Kasımpaşa maçı için Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kampa girdi.