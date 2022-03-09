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Galatasaray - Kasımpaşa U16 maçında hakem ataması sorunu

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Elit U16 Ligi Gelişim Ligi’nde Galatasaray ile Kasımpaşa arasında saat 12.00’de oynanması planlanan maçın hakem atamasının geç yapılmasından dolayı mücadelenin saati değişti.

Galatasaray - Kasımpaşa U16 maçında hakem ataması sorunu
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Elit U16 Ligi Gelişim Ligi’nde Galatasaray ile Kasımpaşa arasında saat 12.00’de oynanması planlanan maçın hakem atamasının geç yapılmasından dolayı mücadelenin saati değişti.

Elit U16 Ligi Gelişim Ligi 13. hafta erteleme mücadelesinde Galatasaray ile Kasımpaşa, bugün saat 12.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde karşı karşıya gelecekti. Mücadelede hakem atamasının geç yapılmasından dolayı karşılaşma başlayamadı. Hakemlerin gelmesiyle maç 13.23’de başladı.

Karşılaşmada Gökmen Dağ, Cihan Gülçiçek ve Yücel Alkaşi hakem üçlüsü görev aldı.

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