Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenmanda yenilenme programı dahilinde gruplar halinde ayak tenisi oynandı. Antrenman, koşu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Milli takım kamplarında bulunan futbolcular antrenmanda yer almadı.Sarı-kırmızılılar, Kayserispor maçının hazırlıklarını yarın saat 11.30’da Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Galatasaray, Kayserispor hazırlıklarını sürdürdü
GALATASARAY, SÜPER LİG’İN 9. HAFTASINDA SAHASINDA KAYSERİSPOR İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINA YAPTIĞI ANTRENMANLA DEVAM ETTİ.
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