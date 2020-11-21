Galatasaray, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig’in 9. haftasında oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.
Christian Luyindama, Emre Taşdemir, Peter Etebo ve Radamel Falcao sakatlığından çalışmada yer almazken, bu oyuncuların tedavisine devam edildi.
Korona virüs test sonuçları pozitif çıkan beş futbolcunun izolasyon, tedavi ve takip programlarının Sağlık Bakanlığı, UEFA, ilgili futbol federasyonları ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun protokolleri doğrultusunda uygulanmaya devam ettiği belirtildi.Galatasaray, Kayserispor maçı hazırlıklarını yarın akşam yapacağı idmanla tamamlayarak mücadele öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kampa girecek.