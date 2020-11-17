Galatasaray, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig’de oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Marcelo Saracchi, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Norveç Milli Takımı kampından dönen Martin Linnes, takımla beraber çalışmalara katıldı. Bugün milli takım kampından dönen Christian Luyindama’nın yapılan tetkiklerinin ardından tedavisine başlandı. Radamel Falcao’nun tedavisine devam edildi.Galatasaray, Kayserispor maçı hazırlıklarını yarın saat 11.30’da Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.