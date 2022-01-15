Galatasaray, Kelsey Plum’u transfer etti

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, ABD’li oyuncu Kelsey Plum’u kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, ABD’li guard Kelsey Plum ile anlaşma sağladığı ifade edildi. 24 Ağustos 1994 tarihinde ABD California Eyaleti’nin Poway şehrinde doğan Plum, 2017 WNBA draftlarında San Antonio Stars tarafından ilk sırada seçildi ve WNBA All-Rookie takımında yer aldı. San Antonio’dan sonra WNBA’de Las Vegas forması giyen Plum, 26 maça çıktığı son sezonunda 14.8 sayı ve 3.6 asist ortalamalarıyla oynadı. Başarılı basketbolcu, 2021’in eylül ayında WNBA Batı Konferansı’nda ayın oyuncusu seçilmekle birlikte WNBA’in en iyi altıncı kadın oyuncusu seçildi.

2020 Tokyo Olimpiyatları’nda 3x3 Basketbol Turnuvası’nda ABD takımıyla altın madalyanın sahibi olan Plum, 2018 FIBA Kadın Basketbol Dünya Kupası’nda şampiyon olan takımda yer aldı.