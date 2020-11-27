Galatasaray Kulübü, İstanbul Valiliği’nin korona virüs tedbirleri kapsamında 28 Şubat 2021 tarihine kadar olağanüstü genel kurul toplantısının yapılamayacağını açıkladı.
Galatasaray Kulübü, İstanbul Valiliği’nin korona virüs tedbirleri kapsamında 28 Şubat 2021 tarihine kadar olağanüstü genel kurul toplantısının yapılamayacağını açıkladı.
Galatasaray Kulübü, İstanbul Valiliği’nin korona virüs tedbirleri kapsamında 28 Şubat 2021 tarihine kadar olağanüstü genel kurul toplantısının yapılamayacağını açıkladı.
YORUM EKLE