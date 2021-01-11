Galatasaray kupada Yeni Malatyaspor deplasmanında

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda yarın deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Galatasaray, yarın saat 20.45’te Yeni Malatya Stadyumu’nda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleden galip ayrılacak takım çeyrek finale yükselecek. 90 dakika eşitlik ile tamamlanırsa 15’er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Burada da eşitlik bozulmazsa bir üst tura çıkacak takımı penaltı atışları belirleyecek.

İki takımın kupa yolu

Galatasaray, 5. Tur’da Darıca Gençlerbirliği’ni 1-0 mağlup ederek bir üst tura çıktı. Yeni Malatyaspor ise 3. Tur’da Artvin Hopaspor’u 2-0, 4. Tur’da Etimesgut Belediyespor’u 2-0 ve 5. Tur’da da Hekimoğlu Trabzon’u 5-0 mağlup ederek adını son 16’ya yazdırdı.

Kupada 3. randevu

Yeni Malatyaspor ile Galatasaray, Süper Lig’de 6, Ziraat Türkiye Kupası’nda da 2 olmak üzere toplam 8 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda İstanbul temsilcisi 4 kez sahadan galip ayrılırken, Malatya ekibi de 2 kez rakibini mağlup etti. 2 maç da beraberlikle sonuçlandı.

İki takım 2018-2019 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde karşılaştı. İlk maç İstanbul’da 0-0 sona ererken, Malatya’da oynanan rövanşı 5-2 kazanan Galatasaray adını finale yazdırmıştı.