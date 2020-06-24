Galatasaray kuvvet ve dayanıklılık çalıştı

Galatasaray, Süper Lig’in 29. haftasında Başakşehir ile oynayacağı maç öncesi bugün bir antrenman yaptı.
Sarı-kırmızılılar, Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.
GALATASARAY, SÜPER LİG'İN 29. HAFTASINDA BAŞAKŞEHİR İLE OYNAYACAĞI MAÇ ÖNCESİ BUGÜN BİR ANTRENMAN YAPTI.
Galatasaray, Süper Lig’in 29. haftasında Başakşehir ile oynayacağı maç öncesi bugün bir antrenman yaptı.
Sarı-kırmızılılar, Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.