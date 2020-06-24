banner3088

Galatasaray kuvvet ve dayanıklılık çalıştı

GALATASARAY, SÜPER LİG'İN 29. HAFTASINDA BAŞAKŞEHİR İLE OYNAYACAĞI MAÇ ÖNCESİ BUGÜN BİR ANTRENMAN YAPTI.

Galatasaray kuvvet ve dayanıklılık çalıştı

Galatasaray, Süper Lig’in 29. haftasında Başakşehir ile oynayacağı maç öncesi bugün bir antrenman yaptı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmana kuvvet çalışmasıyla başlandı. Daha sonra sınırlı alanda pas çalışması yapıldı. Ardından dayanıklılığa yönelik dar alan oyunları oynandı. Son bölümde ise çift kale oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Perşembe pazarının yeri değişti
Perşembe pazarının yeri değişti
  1. BÖLGESEL

banner3205

banner3196

banner3551

banner3197