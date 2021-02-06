Fenerbahçe’yi deplasmanda mağlup eden Galatasaray, puanını 48’e çıkardı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.Süper Lig’in 24. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe’yi mağlup etti. Sarı-kırmızılılar böylece puanını 48’e çıkardı ve sarı-lacivertlilerle puanını eşitleyerek liderliğe yükseldi. Aslan gelecek hafta sahasında Kasımpaşa ile mücadele edecek.
Galatasaray liderliğe yükseldi
Fenerbahçe’yi deplasmanda mağlup eden Galatasaray, puanını 48’e çıkardı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
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