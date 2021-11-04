Galatasaray liderliğini sürdürdü

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde sahasında karşılaştığı Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kalarak puanını 8’e çıkardı ve gruptaki liderliğini sürdürdü.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. maçında Galatasaray sahasında Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile karşılaştı. Müsabakada 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılılar puanını 8’e çıkardı çıkardı. Moskova ekibi ise puanını 2 yaptı.

Aslan bu berberlikle liderliğini de sürdürdü. Galatasaray, Avrupa Ligi 5. hafta karşılaşmasında sahasında Fransız temsilcisi Marsilya ile karşı karşıya gelecek.