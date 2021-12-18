Galatasaray ligde 6 maçtır kazanamıyor

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile berabere kalan Galatasaray ligde üst üste 6. maçında da puan kaybetti.

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu’mda karşılaştığı Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla sarı-kırmızılıların kötü serisi devam etti. Süper Lig’de son olarak Gaziantep FK’yı mağlup eden Galatasaray daha sonra oynadığı 6 maçta 3 puan alamadı. Sarı-kırmızılılar bu süreçte Fenerbahçe ile Sivasspor’a mağlup olurken, Fatih Karagümrük, Yeni Malatyaspor, Altay ve Başakşehir ile de berabere kaldı.

Galatasaray Süper Lig’in 18. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak.