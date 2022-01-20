Galatasaray ligde kabustan uyanamıyor

Sarı-kırmızılılar mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı ve kötü gidişini durduramadı. Ligde son galibiyetini Antalyaspor karşısında alan Aslan daha sonra oynadığı 3 müsabakada da mağlup oldu. Cimbom bu süreçte GZT Giresunspor, Hatayspor ve Kasımpaşa'ya yenildi.

Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında pazar günü evinde Trabzonspor ile oynayacak.

Maçtan Dakikalar

1'Maç başladı

4. dakikada Hadergjonaj'ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada ön direğe hareketlenen Umut'un dokunuşunu kaleci İsmail çizgi üzerinden çeldi. Ardından savunma topu uzaklaştırdı.

10. dakikada Ömer Bayram'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza alanında topa iyi yükselen Alpaslan'ın kafa vuruşu kaleci Ertuğrul'da kaldı.

32. dakikada Cicaldau'nun yay gerisinden verdiği pasta sol tarafta topla buluşup ceza sahasına giren Ömer Bayram'ın çapraz pozisyondan çektiği şutu kaleci Ertuğrul ayaklarıyla oyun alanına çeldi.

39. dakikada Kasımpaşa'nın kullandığı köşe vuruşu sonrası hızlı çıkan Galatasaray'da meşin yuvarlakla buluşan Morutan, kendi yarı sahasından bekletmeden pasını rakip sahaya hareketlenen Halil'e verdi. Bu oyuncunun bir süre top sürdükten sonra ceza sahasına girmeden hafif sağ çaprazdan yaptığı vuruş filelere gitti. 1-0

45+3. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda arka direğe gelen topun sahibi olan Tarkan, pasını penaltı noktası yakınlarında bulunan Donk'a aktardı. Donk'un yerden çektiği şut ağlarla buluştu. 1-1

45' İlk yarı sona erdi

46'İkinci yarı başladı

56. dakikada Morutan'ın pasıyla sağ taraftan ceza sahasına giren Halil'in yerden kale önüne çevirdiği topa Kerem'in altıpas içinden yaptığı vuruş direkten döndü. Dönen topa tekrar Kerem dokundu ancak meşin yuvarlak bu kez yandan auta gitti.

57. dakikada Travnik'in ara pasında meşin yuvarlağın sahibi olan Umut Bozok'un ceza sahası içi sol çaprazından çektiği şut yan ağlarda kaldı.

60. dakikada sol kanattan Mortadha'nın son çizgiye inmeden yerden ceza sahasına yaptığı ortada penaltı noktası yakınlarındaki Umut Bozok'un şutu ağlara gitti. 1-2

90+2. dakikada ceza sahası içine girip son çizgiye inen Fall'ın içeri çevirdiği topa Umut vuruşunu yaptı. Direk dibinde bulunan Varga'nın dar açıdan yaptığı dokunuşta meşin yuvarlak filelere gitti. 1-3

Stat: Nef

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Samet Çiçek, Yusuf Bozdoğan

Galatasaray: İsmail, Yedlin, Nelsson, Marcao, Ömer, Aanholt (Arda Turan dk. 79), Alpaslan (Barış Alper dk. 62), Morutan (Emre dk. 62), Kerem, Cicaldau, Halil (Oğulcan dk. 79)

Yedekler: Fatih, Luyindama, Atalay, Aytaç, Bartuğ, Boey

Teknik Direktör: Domenec Torrent

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Donk, Tarkan, Eren, Doğucan, Hajradinovic, Travnik (Brecka dk. 90+3 ?), Mortadha (Varga dk. 90+2), Ahmet (Fall dk. 54), Umut

Yedekler: Erdem, Harun, Sakıb, Mehmet Feyzi, Taha Veysel, Sarp, Hasan Emre

Teknik Sorumlu: Ümit Şengül

Goller: Halil (dk. 39) (Galatasaray), Donk (dk. 45+3), Umut Bozok (dk. 60), Varga (dk. 90+2) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Travnik (Kasımpaşa)

Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2022, 22:19