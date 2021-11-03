Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu dördüncü haftasında evinde Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova ile oynayacağı maçın hazırlıklarına tamamladı.

Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçı hazırlıklarını tamamladı
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu dördüncü haftasında evinde Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova ile oynayacağı maçın hazırlıklarına tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular top kapma çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildi.

Tedavileri devam eden Arda Turan ile Sacha Boey antrenmanda yer almadı.

Galatasaray yarın saat 20.45’te sahasında Rus ekibi ile Lokomotiv Moskova ile mücadele edecek.

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