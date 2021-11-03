Galatasaray, Lokomotiv Moskova’yı konuk edecek

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu dördüncü maçında yarın Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak. İki takım bu müsabaka ile birlikte 6. kez rakip olacak. Sarı-kırmızılıların karşılaşmalarda 3-2 üstünlüğü bulunuyor.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu dördüncü maçında yarın 20.45’te Nef Stadyumu’nda Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek. Grupta sarı-kırmızılılar 7 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Moskova ise 1 puanla son sırada yer alıyor. Galatasaray, ilk hafta sahasında Lazio’yu 1-0 mağlup ederken, ikinci maçta deplasmanda Marsilya ile 0-0 berabere kaldı. Grubun üçüncü müsabakasında ise Lokomotiv Moskova’yı 1-0’lık skorla yendi.

6. randevu

Galatasaray ile Lokomotiv Moskova bugüne kadar 5 kez resmi maçlarda rakip oldu. 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1’i de UEFA Avrupa Ligi olmak üzere oynanan müsabakalarda sarı-kırmızılılar 3 kez sahadan galip ayrılırken, Rus ekibi de 2 kez kazandı. Aslan’ın 7 golüne, Moskova takımı 4 golle karşılık verdi.

Ruslarla 11 kez karşılaştı

Galatasaray, Avrupa kupalarında Rus takımları ile bugüne kadar 11 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, Rus ekiplerini 3 kez mağlup ederken, 6 kez de mağlup oldu. 2 maçta ise kazanan çıkmadı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılı takım 11 gol kaydederken, kalesinde 17 gol gördü. Aslan bu süreçte Lokomotiv Moskova, CSKA Moskova, Torpedo Moskova ve Spartak Moskova ile mücadele etti.

Avrupa kupalarında 298. randevu

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 297 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 105 kez sahadan galip ayrılırken, 114 kez de rakiplerine mağlup oldu. 78 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom rakip fileleri 395 kez havalandırırken, kalesinde ise 443 gol gördü.

Terim yönetiminde Avrupa’da 91. maç

Teknik Direktör Fatih Terim, Galatasaray’ın başında bugüne kadar 90 kez Avrupa kupası maçına çıktı. Geride kalan karşılaşmalarda Terim’in öğrencileri 36 galibiyet, 34 mağlubiyet ve 20 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetimindeki Avrupa karşılaşmalarında 122 gol atarken, kalesinde ise 131 gole engel olamadı.

Bu sezon Avrupa’da 9 maça çıktı

Galatasaray, bu sezon Avrupa kupalarında 9 karşılaşma oynadı. Sarı-kırmızılılar, bu mücadelelerde 4 galibiyet alırken, 2 kez mağlup oldu, 3 kez de berabere kaldı. Aslan Avrupa’da son olarak Rusya’da karşılaştığı Lokomotiv Moskova’yı 1-0 mağlup etti.

Sandro Scharer düdük çalacak

Galatasaray ile Lokomotiv Moskova arasında oynanacak karşılaşmayı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek. Scharer’in yardımcılıklarını aynı ülkeden Bekim Zogaj ile Jonas Erni yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakem ise Alain Bieri olacak. Müsabakada Lionel Tschudi VAR, Adrien Jaccottet ise AVAR olarak görev alacak.