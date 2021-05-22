Galatasaray Marcao’nun sözleşmesini uzattı

Galatasaray, 24 yaşındaki Brezilyalı savunmacı Marcao’nun sözleşmesini 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzattı.

Galatasaray Marcao’nun sözleşmesini uzattı
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Galatasaray, 24 yaşındaki Brezilyalı savunmacı Marcao’nun sözleşmesini 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzattı.

Sezonu averajla ikinci sırada tamamlayan Galatasaray transfer çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılı kulüp, Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao’nun gelecek sezon sonu bitecek olan sözleşmesini 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzattı. Marcao, Galatasaray’dan 2022-2023 sezonu için 1 milyon 300 bin Euro sabit transfer ücreti, 2023-2024 sezonu için ise 1 milyon 400 bin Euro sabit transfer ücreti alacak. Galatasaray’dan konu ile ilgili KAP’a yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcumuz Marcos Do Nascimento Teixeira ile sözleşmesinin 2022-2023 ve 2023-2024 sezonları sonuna kadar aşağıdaki şartlarda uzatılması konusunda anlaşmaya varılmıştır.

2022-2023 sezonu için net 1.300.000 Euro sabit transfer ücreti

2023-2024 sezonu için net 1.400.000 Euro sabit transfer ücreti"
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