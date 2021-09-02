Galatasaray, Marcao’ya 150 bin Euro para cezası verdi

Galatasaray, GZT Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu’na yaptığı hareketten dolayı Brezilyalı futbolcu Marcao’ya 150 bin Euro para cezası verdi.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Marcos de Nascimento Teixeira’ya GZT Giresunspor - Galatasaray maçında yaptığı disiplin cezası gereken hareketleri nedeniyle, Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu’nca alınan kararla 150 bin Euro tutarında para cezası verilmiştir" denildi.