Galatasaray mart ayı divan kurulu toplantısı yapıldı

Galatasaray mart ayı olağan divan toplantısı, online olarak gerçekleştirildi. Görev sürelerinin sona erdiğini söyleyen Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, "Galatasaray’da hizmet bir bayrak yarışıdır. Görevi, alnımız açık, başımız dik olarak devrediyoruz. Destekleriniz için teşekkürler" dedi.

Galatasaray mart ayı olağan divan toplantısı, online olarak video konferans yöntemi ile yapıldı. Toplantıda divan kurulunun 2018-2021 dönemine ait üç yıllık faaliyet raporunun sunumu yapıldı. Görev süresi dolan ve tekrar aday olmayacağını açıklayan Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu toplantıda açıklamalarda bulundu.

Galatasaray’da hizmetin bir bayrak yarışı olduğunu vurgulayan Hamamcıoğlu, "İlk seçildiğimiz günden beri bize sonsuz desteklerinizi esirgemediniz. Biz de bu umarım desteklerinizi ve beklentilerinizi boşa çıkarmamışızdır. Galatasaray’da hizmet bir bayrak yarışıdır. Biz ekip arkadaşlarımızla birlikte bir bayrak aldık. Tüm tenkit ve algı yönetimlerine dik durarak 3 yıl boyunca bu görevimizi yerine layığı ile getirmeye çalıştık. Divan kurulunun vazifelerini camiamızı daha faydalı olmak üzere bu rolü üstelenerek bir seviye daha yukarı çıkartma çabasında olduk. Umarız öyle yapmışızdır. Bugün görevi alnımızın açık, başımız dik olarak görevi devrediyoruz. Destekleriniz için teşekkürler" dedi.

Eşref Hamamcıoğlu, kulüp başkanlığı ile ilgili resmi açıklamayı önümüzdeki hafta yapacağını söyledi.

Toplantıda söz alan divan kurulu üyeleri yönetim kurulunun divan toplantısına katılmaması, mayıs ayında yapılması gereken başkanlık seçimi, imzalanan yeni Bankalar Birliği anlaşması, Galatasaray Adası ve futbol takımı ile ilgili görüşlerini dile getirdi.