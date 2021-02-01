Galatasaray, Medipol Başakşehir’i konuk edecek

Süper Lig’de oynadığı son 5 maçın 4’ünden 3 puanla ayrılan Galatasaray, Medipol Başakşehir karşılaşmasıyla çıkışını sürdürmek istiyor.

Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray yarın sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar bu müsabakadan galip ayrılarak zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.

Son 5 maçta 4 galibiyet

Ligde iyi bir form grafiği yakalayan Galatasaray, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet, 1 yenilgi aldı. Sarı-kırmızılılar ardı ardına son 3 müsabakayı ise kazandı. Galatasaray bu süreçte Beşiktaş’a mağlup olurken, Gençlerbirliği, Denizlispor, Yeni Malatyaspor ve Gaziantep FK’a karşı 3 puan aldı.

İç saha karnesi

Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon iç sahada 10 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar bu mücadelelerde 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Cimbom 24 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 6 gol gördü.

Evinde 7 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, ligde evinde son olarak Alanyaspor’a mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar bu maçın ardından oynadığı 7 müsabakada 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Aslan son 2 içi saha mücadelesinde de rakip fileleri 12 kez havalandırırken, kalesinde 1 gol gördü.

Belhanda ve Luyindama sınırda

Galatasaray’da Başakşehir maçı öncesinde iki futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Younes Belhanada ile Christian Luyindama mücadelede sarı kart görmeleri halinde 24. haftada Kadıköy’de oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

Ligin en az gol yiyen takımı

Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon oynadığı 21 karşılaşmada kalesinde 18 gol gördü. Sarı-kırmızılılar bu alanda ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Cimbom ayrıca ligde 9 maçta da kalesini gole kapadı.

Galatasaray’da tedavi ve saha adaptasyon çalışmaları devam eden 6 futbolcu maçın kadrosunda yer almayacak. Radamael Falcao, Sofiane Feghouli, Emre Taşdemir, Oğulcan Çağlayan ve Şener Özbayraklı ile yılbaşı gecesi yaşadığı talihsiz kaza nedeniyle tedavisi süren Omar Elabdellaoui mücadelede oynayamayacak.