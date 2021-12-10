Galatasaray namağlup son 16’ya kaldı

UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nda yer alan Galatasaray, deplasmanda İtalya ekibi Lazio ile golsüz berabere kalarak grubu lider tamamladı. Sarı-kırmızılılar Avrupa kupaları tarihinde ilk kez bir grubunu namağlup tamamlayarak adını son 16’ya yazdırdı ve tarihi bir başarıya imza attı.

UEFA Avrupa Ligi’nde bu akşam oynanan grup maçlarının ardından tur atlayan takımla belli oldu. Galatasaray tarih yazarak yenilgi yüzü görmeden grubu lider tamamladı ve son 16’ya adını yazdırdı. Son 16’ya kalan diğer takımlar ise "Olimpik Lyon, Monaco, Spartak Moskova, Eintracht Frankfurt, Kızılyıldız, Bayer Leverkusen, West Ham United" oldu.

Avrupa Ligi Play-Off Turu’nda mücadele edecek takımlar ise şöyle: "Rangers, Real Sociedad, Napoli, Olympiakos, Lazio, Braga, Real Betis, Dinamo Zagreb, Barcelona, Borussia Dortmund, Leipzig, Porto, Sevilla, Sheriff, Zenit, Atalanta."

Son 16 turunda ilk maçlar 10 Mart’ta

Avrupa Ligi’nde grubunu lider tamamlayan 8 takımla, Play-Off’tan çıkacak 8 takım, son 16 Turu’nda karşılaşacak. Liderler kurada seri başı olacak ve rövanşa kendi sahasında çıkacak. Son 16 Turu’nda ilk maçlar 10 Mart 2022’de, rövanşlar 17 Mart 2022’de oynanacak. Bu turu geçen takımlar, Avrupa Ligi’nde çeyrek finale yükselecek. Galatasaray’ın muhtemel rakipleri 17 Şubat 2022 ve 24 Şubat 2022’de oynanacak maçların ardından belli olacak.

UEFA Avrupa Ligi’nde bu akşam oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:

A Grubu

Olimpik Lyon (Fransa) - Rangers (İskoçya): 1-1

Sparta Prag (Çekya) - Brondby (Danimarka): 2-0

B Grubu

Real Sociedad (İspanya) - PSV (Hollanda): 3-0

Sturm Graz (Avusturya) - Monaco (Fransa): 1-1

C Grubu

Napoli (İtalya) - Leicester City (İngiltere): 3-2

Legia Varşova (Polonya) - Spartak Moskova (Rusya): 0-1

D Grubu

Antwerp (Belçika) - Olympiakos (Yunanistan): 1-0

Fenerbahçe - Eintracht Frankfurt (Almanya): 1-1

E Grubu

Olimpik Marsilya (Fransa) - Lokomotiv Moskova (Rusya): 1-0

Lazio (İtalya) - Galatasaray: 0-0

F Grubu

Ludogorets (Bulgaristan - Midtjylland (Danimarka): 0-0

Braga (Portekiz) - Kızılyıldız (Sırbistan): 1-1

G Grubu

Ferencvaros (Macaristan) - Bayer Leverkusen (Almanya): 1-0

Celtic (İskoçya) - Real Betis (İspanya): 3-2

F Grubu

West Ham United (İngiltere) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-1

Genk (Belçika) - Rapid Wien (Avusturya): 0-1