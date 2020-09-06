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Galatasaray: "Ndiaye’nin transfer edileceğine ilişkin haberler tamamen gerçek dışıdır"

Galatasaray Kulübü, Badou Ndiaye’nin transfer edileceğine ilişkin haberleri yalanladı.

Galatasaray: "Ndiaye’nin transfer edileceğine ilişkin haberler tamamen gerçek dışıdır"

Galatasaray Kulübü, Badou Ndiaye’nin transfer edileceğine ilişkin haberleri yalanladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Son günlerde bazı medya organları tarafından ortaya atılan asılsız transfer iddiaları üzerine açıklama gereği doğmuştur. Bu kapsamda bir dönem Galatasaray’a hizmet eden profesyonel futbolcu Badou Ndiaye’nin, transfer edileceğine ilişkin haberler tamamen gerçek dışıdır. Ayrıca, rakip takımdan ayrılan bazı futbolcuların da transfer edilmesi konusu hiçbir zaman yönetim kurulumuzun gündeminde olmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

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