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Galatasaray Nef, Almanya deplasmanında

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Galatasaray Nef, FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu I Grubu’ndaki ilk maçında yarın TSİ 22.00’de MHP Riesen Ludwigsburg ile karşılaşacak.

Galatasaray Nef, Almanya deplasmanında
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Galatasaray Nef, FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu I Grubu’ndaki ilk maçında yarın TSİ 22.00’de MHP Riesen Ludwigsburg ile karşılaşacak.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu I Grubu ilk maçında yarın Almanya deplasmanında çıkacak. Sarı-kırmızılılar Ludwigsburg kentindeki MHP Arena’da TSİ 22.00’de Riesen Ludwigsburg ile mücadele edecek.

Şampiyonlar Ligi E Grubu’ndan lider çıkan Galatasaray, oynadığı 6 mücadelede 5 galibiyet elde ederken, 1 kez mağlup oldu. Ludwigsburg ise A Grubu’ndan 6 maçta 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle lider çıktı.

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Galatasaray’da DeVaughn Akoon-Purcell 21.5 sayı ortalamasıyla takımın en skorer oyuncusu konumunda bulunuyor. Alman temsilcisinde ise Justin Simon 16.7 sayı sayı ortalamalarıyla oynayarak takımına katkıda bulunuyor.

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