Galatasaray, Neftçi Bakü hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi İkinci Ön Eleme Turu’nda Neftçi Bakü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Antrenmanda Emre Akbaba, fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde salonda kuvvet ve dayanıklılık, sahada ise adaptasyon çalışmalarını sürdürdü.
Neftçi Bakü karşılaşması için yarın sabah saat 11.00’de Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçuşla Bakü’ye hareket edecek olan Galatasaray, müsabaka öncesi son antrenmanını yarın TSİ 17.30’da Bakü Olimpiyat Stadı’nda gerçekleştirecek.